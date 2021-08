Kindermusikfestival Dabba Dabba Du

Vor dem Atze Musiktheater: Anders als Du. Lieder über Vielfalt, Toleranz und ein buntes Leben. Mit Randale, Robert Metcalf, Matthias und die Zappelbande, Cattu, der Traumfänger und Toni Geiling.

Im Freiluftkino Hasenheide: Bewegende Lieder. Das ultimative Konzert für Herz und Verstand. Mit der Atze House Band, Karibuni, Dominik Merscheid und Julia und Mo

Vor dem Astra Kulturhaus auf dem RAW-gelände: Super Girls. Das Abschlusskonzert mit purer Frauenpower. Mit Sukini, Suli Puschban und die Kapelle der guten Hoffnung, Kiri Rakete und Faryna

Im Freiluftkino Rehberge: Icke, dette, kieke mal. Die hippsten Kindermusiker*innen Berlins. Mit 3Berlin, Ich & Herr Mexer, Raketen Erna und Donikkl

Los geht es am ersten Tag des Festivals mit musikalischen Streifzügen. Sechs Schulklassen präsentieren in ihrem Kiez ein musikalisches Programm, dass sie gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern des Festivals einstudiert haben. Mit dabei sind die Ludwig-Cauer-Grundschule, Grundschule am Insulaner, Paula-Fürst-Schule, Schätzelberg-Grundschule, Maria-Montessori-Grundschule und Rosa-Parks-Grundschule.Am Samstag ziehen sechs LKWs durch die Stadt und lassen Musik erklingen. Jeweils um 11 und 15 Uhr finden einstündige kostenlose Konzerte am Bat-Yam-Platz, Böhmischen Platz, Klausenerplatz sowie vor dem Astra Kulturhaus und auf dem Gelände der Kita Wunderkind in Lichtenberg statt.Zum Abschluss des Festivals finden an vier Veranstaltungsorten große Abschlusskonzerte statt. Gespielt wird jeweils um 11 und 15 Uhr: