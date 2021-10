Sunday Populaire: Vielleicht

Ausgangspunkt ist die aktuelle Ausstellung im PalaisPopulaire: « Ways of Seeing Abstraction ». Weitere Anhaltspunkte zur Fragestellung finden die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Lesung des Kinderbuches «Vielleicht» von Guido van Genechten. Anschließend wird es kreativ: In einfachen Bildern präsentieren die Kids ihre eigene Interpretation des Ursprungs von allem und nichts.Eltern können währenddessen an einer kostenlosen Führung durch das PalaisPouplaire teilnehmen, welche ebenfalls um 15 Uhr startet.