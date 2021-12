Sunday Populaire: Mix it!

Ausgangspunkt sind die Werke von Maxwell Alexandre in der aktuellen Ausstellung im PalaisPopulaire: « Deutsche Bank's "Artists of the Year" ». Durch die aktive Verfälschung und Entfremdung von bekannten Bildern drücken unter anderem Graffitikünstlerinnen und -künstler ihre Sichtweise auf die Welt aus. Die Kids machen es ihnen in dem Workshop nach.Eltern können währenddessen an einer kostenlosen Führung durch das PalaisPouplaire teilnehmen, welche ebenfalls um 15 Uhr startet.