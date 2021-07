Fahrradwerkstatt und Verkehrsparcours für Kids

Das Deutsche Technikmuseum zeigt kleinen Berlinern, wie sie ihr Fahrrad selber wieder fit machen können.

Die mobile Fahrradwerkstatt des Vereins Rückenwind ist in der Ladestraße zu Gast und hilft Kids ab 10 Jahren dabei, quietschende Kette, abgefahrene Bremsen oder platte Reifen zu reparieren. Kleine Bastelfreude, die gerade kein kaputtes Rad haben, können trotzdem mitmachen: Der Verein hat einige defekte Räder im Gepäck, die nach der gemeinsamen Reparatur an geflüchtete Menschen gespendet werden.



Auch im Museumspark geht es am 01. August um Verkehrsmittel. Hier können Kinder ab 5 Jahren einen spannenden Parcours mit verschiedenen drei- und vierrädrigen Gefährten absolvieren. Wer lieber mit Buntstiften und Papier hantiert, kann währenddessen ein eigenes, fantasievolles Verkehrsschild entwerfen.