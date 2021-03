Natur am Zug

Unter sachkundiger Führung können Familien bei einem Sonntagsspaziergang im Naturpark entlang der Gleise viele zunächst unauffällige aber interessante Naturphänomene entdecken. Treffpunkt ist der Parkeingang am S-Bahnhof Priesterweg. Begleitet werden Besucher von Privatdozent Dr. Gottfried Wiedenmann. Je nach Corona-Infektionslage sind kurzfristige Änderungen und Absagen möglich. Anmeldungen sind per Mail an Drum-Herum@gmx.net zu richten.