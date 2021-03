Clown PatschMo spielt «Das Entchen»

Das Figurentheater Grashüpfer lässt seine kleinen Zuschauer auch während des Lockdowns nicht allein. Die Stücke werden im Livestream übertragen.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in Berlin umfangreiche Beschränkungen sowie Abstands- und Hygieneregeln. Veranstaltungen im Freizeit- und Unterhaltungsbereich dürfen bis zum Ablauf des 28. März 2021 nicht stattfinden. Museen und Galerien dürfen unter strengen Auflagen öffnen. Weitere Kultureinrichtungen bleiben derzeit geschlossen. Weitere Informationen »

Clown PatschMo hat versehentlich statt des Puppenkoffers den Bastelkoffer mitgebracht. Wie soll sie nun ihre Geschichte erzählen? Spontan wird aus den Bastelutensilien das passende Equipment hergestellt und los geht's. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Wer das Theater und die Künstler in dieser schwierigen Zeit unterstützen möchte, kann das Förderticket zum doppelten Preis erwerben.

© dpa

27. März bis 3. April 2021

In der Osterzeit können Kinder in den Späth'schen Baumschulen gemeinsam mit echten Spreewälderinnen in ihrer Tracht Ostereier gestalten. mehr