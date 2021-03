Quatschen mit dem Osterhasen

Das Osterfest steht vor der Tür und leider müssen wir uns auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie stark einschränken. Deshalb kommt der Osterhase im Fez Berlin digital vorbei.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in Berlin umfangreiche Beschränkungen sowie Abstands- und Hygieneregeln. Veranstaltungen im Freizeit- und Unterhaltungsbereich dürfen bis zum Ablauf des 28. März 2021 nicht stattfinden. Museen und Galerien dürfen unter strengen Auflagen öffnen. Weitere Kultureinrichtungen bleiben derzeit geschlossen. Weitere Informationen »

Unter dem Motto «Ostern aus der Kiste» feiert das Fez Berlin das Osterfest in diesem Jahr digital. Während der Osterferien können Kinder und ihre Familien den Osterhasen im virtuellen Raum treffen. Wer ihm zuvor einen Brief geschrieben hat, bekommt hier seine ganz persönliche Antwort. Mit vielen unterhaltsamen Mitmachaktionen und tollen Angeboten wird Ostern auch im Lockdown nicht langweilig. Tickets können vorab online bestellt werden.

27. März bis 3. April 2021

