Puppentheater: «Mäuseken Wackelohr»

Das Puppentheater Grashüpfer zeigt in Zusammenarbeit mit der Kungerkiezinitiative seine Inszenierung von «Mäuseken Wackelohr» nach der Geschichte von Hans Fallada im Videostream. Das Stück ist geeignet für Kinder ab vier Jahren.

Das Mäuseken Wackelohr lebt ganz allein in einem großen Stadthaus. All ihre Freunde wurden von der bösen Katze gefressen. Nun sehnt sie sich nach einem neuen Freund und entdeckt auf dem Dach des gegenüberliegenden Hauses einen tollen Mäusejungen. Doch wie soll sie gefahrlos auf die andere Seite kommen? Ob die hinterlistige Ameise ihr wirklich helfen will? Vielleicht ist es besser, sich mit den Tauben anzufreunden. Wird Mäuseken Wackelohr es am Ende schaffen, zu ihrem Mäuserich zu gelangen?



Zuschauer erhalten den Link zum Videostream kurz vor der Veranstaltung. Wer das Theater finanziell unterstützen möchte, kann bei der Buchung den Förderpreis auswählen.