Digitales Klassenzimmerstück: «Wutschweiger»

14. April

15. April

21. April

22. April

23. April

Sammy und Ebeneser sind sehr verschiedene Schüler, doch sie haben etwas gemeinsam: Beide sind sehr arm. Ebenesers Eltern sind gerade arbeitslos geworden und Sammy hat bereits keine Mutter mehr. Ihr Vater verschwendet das wenige Geld in der Kneipe. So kommt es, dass beide nicht an der Klassenfahrt teilnehmen können. Die Kinder bleiben in der Schule zurück und fühlen sich furchtbar. Aus Wut beginnen sie zu schweigen und entwickeln ein außergewöhnliche Freundschaft zueinander.Das Stück beschäftigt sich mit den Themen «sozialer Abstieg» und «Armut» sowie dem daraus entstehenden Zusammenhalt. Lehrerinnen und Lehrer haben die Möglichkeit, passendes Begleitmaterial zum Stück herunterzuladen und auf Wunsch ein Nachgespräch zu buchen.