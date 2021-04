Zeiss Großplanetarium: Im Lauf der Sonne

Sicher und bequem vom heimischen Sofa ins Weltall fliegen: Mit dem Zeiss Großplanetarium können Kinder erkunden, was unsere Zeitrechnung mit dem Lauf der Sonne zu tun hat.

Warum steht die Sonne zur Mittagszeit am höchsten Punkt? Warum klingt das Wort «Mond» so ähnlich wie das Wort «Monat»? Und wie können wir mit Hilfe der Sterne navigieren? All diese Fragen werden im neuen Livestream beantwortet. Gemeinsam mit den Experten des Planetariums können Kinder den Sternenhimmel erforschen. Die Teilnahme ist kostenlos.