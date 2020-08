GPS-Entdeckertour im Grunewald

Natur und Technik vereint: Bei der Erkundungstour im Grunewald lernen die Kids ab sieben Jahren, mit GPS-Geräten umzugehen und entdecken dabei den Wald aus neuen Perspektiven.

Der Weg der GPS-Expedition rund um das Ökowerk führt an spannenden Natursehenswürdigkeiten wie den Teufelsberg und der Sandgrube vorbei. Auf der Jagd nach den richtigen Koordinaten lernen die kleinen Entdecker den Umgang mit den technischen Geräten auf spielerische Weise. Die Familien sollten in Kleidung erscheinen, die auch etwas Schmutz verträgt. Die Kurse finden in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Neukölln statt.