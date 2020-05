Schnitzeljagd für Familien

Familien mit Kindern zwischen 4 und 12 Jahren können die Stadt am Tag der Schnitzeljagd Rätsel lösend erkunden.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, finden in den Berliner Theatern, Opern, Konzerthäusern, Clubs, Kinos und weiteren Veranstaltungs­orten zunächst bis zum 05. Juni 2020 keine Veranstaltungen statt. Weitere Informationen »

Der Veranstalter CityGames verlegt sein digitales Angebot, welches aufwendiges Equipment benötigt, aufgrund der Corona-Krise kurzerhand zurück in die analoge Welt. Mit Papier und Stadtkarte ausgestattet können die Familien spannende Rätsel lösen und Berlin neu entdecken. Familien erhalten die Rätselbögen vor Ort oder können diese vorab ausdrucken (Link folgt). Kinder, die am Ende der Schnitzeljagd das korrekte Losungswort erknobelt haben, erhalten einen kleinen Gewinn.

12. und 13. Juni 2021

Seit 2007 rückt die Stiftung Naturschutz Berlin einmal im Jahr den Artenreichtum Berlins in den Fokus. 500 Veranstaltungen an 130 bis 160 Orten, und das in 26 Stunden. mehr