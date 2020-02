Kochen und Zeichnen: Italienische Küche

Bei diesem Workshop werden die Kids zwischen 7 und 12 Jahren gleich doppelt kreativ: Erst wird gekocht, dann eine Graphic Novel gezeichnet.

Unter Anleitung lernen die kleine Köche in spe, wie man das Lieblingsgericht vieler Kinder selber macht: Frische Pasta und Tomatensoße mit Basilikum. Während des Kochens sammeln sie zudem Ideen und Eindrücke, die anschließend zu einer Graphic Novel verarbeitet werden. So bleibt der Kochspaß noch lange in Erinnerung. Natürlich wird bei dem Workshop auch ausgiebig geschlemmt.