Beim Familiensonntag aus der Reihe «Sundays for Future» sind die Narren los!

Bastelspaß und Nachhaltigkeit gehen bei diesem Workshop Hand in Hand. Gebastelt werden Faschingsmasken aus Recycling-Materialien. So lernen die Kids spielerisch, was sich alles aus scheinbar nutzlosen und benutzen Gegenständen herstellen lässt. Die fertigen Masken dürfen natürlich mit nach Hause genommen werden.