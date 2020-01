Kinder-und Familienfest in der Ufa-Fabrik

Spiele, Ponyreiten, Live-Band und kulinarische Leckereien locken am 1. Mai Familien nach Tempelhof.

Der Kinderbauernhof in der Ufa-Fabrik lädt zum Toben, Spielen und Lachen ein. Beim Familienfest können sich die Kids bei verschiedenen Geschicklichkeitsspielen aneinander messen, die Ponys besuchen und reiten, beim Schubkarrenrennen umherpurzeln oder über Grillfleisch und frischgebackenen Kuchen herfallen. Auch Erwachsenen wird mit der Band "Picking Slick an the Rix Rocker" nicht langweilig.