lab.Bode finale: Familiensonntage

Beim lab.Bode finale verwandelt sich das Bode-Museum in einen Aktionsraum mit verschiedenen Workshops für Kids, Jugendliche und Erwachsene.

Das lab.Bode finale sollte ursprünglich als Festival im Juni 2020 stattfinden. Aufgrund der Corona-Krise beginnt die Veranstaltung Ende Mai und läuft bis zum Ende der Herbstferien. An zwei Sonntagen im September sind insbesondere Familien dazu eingeladen, das Bode-Museum aus neuen Perspektiven zu erkunden.

In verschiedenen Workshops lernen die Kids unter anderen, wie Museumstexte zu Kunstwerken entstehen und wie Skulpturen optimal in Szene gesetzt werden. Außerdem können sie sprechenden Füßen lauschen und kreative Gewänder für antike Heldinnen und Götter schneidern. Eine künstlerische Performance vor dem Museum rundet das Programm ab. Die Workshops sind kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist allerdings notwendig.

Die «lab.Bode – Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen» soll zukunftsorientierte Bildungskonzepte erforschen und erproben. Seit 2016 dient das Bode-Museum diesem Zweck als Labor. Die Initiative umfasst unter anderem das Vermittlungslabor, ein Schulprogramm sowie ein bundesweites Volontärsprogramm an 23 Museen.

Am Kupfergraben 5

Anfang September ist es wieder so weit: Die Hauptstadt erstrahlt beim Festival of Lights in den herrlichsten Farben.