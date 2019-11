Schokoladenführung im Tempelhof-Museum

Die beliebte Süßigkeit Schokolade war nicht immer so leicht und frei verfügbar wie heutzutage. Im Tempelhof-Museum blicken Kids auf die Geschichte der Schokolade.

Tempelhof blickt auf eine lange Tradition in der Produktion von Schokolade zurück - sei es in kleinen Familienmanufakturen oder im großen Stil für den internationalen und nationalen Export. Marion Feise erläutert die Geschichte und Eigenheiten des süßen Produktes in Tempelhof und klärt über dessen verschiedenen Komponenten und regionalen Eigenheiten auf. Natürlich steht auch die eine oder andere Verkostung an.