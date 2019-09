Familiengottesdienst und Laternenumzug der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche

In der City-West kann der Martinstag schon eine Woche früher gefeiert werden.

Nach einem Familiengottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, bei welcher die Geschichte des heiligen Martin erzählt wird, startet der Laternenumzug am Breitscheidplatz. Unter der Anleitung des Kirchenmusikdirektors mit Akkordeon geht es singend und leuchtend durch die City West.



Ziel ist der Kindergarten der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirchengemeinde in der Lietzenburger Straße. Dort warten das traditionelle Martinsfeuer und leckere Grillwürstchen auf die kleinen Glühwürmchen in spe.