Herbstfest auf dem Weltacker

Nach einer erfolgreiche Saison und reicher Ernte feiert der Weltacker in Pankow den Herbstbeginn.

Über das Weltacker-Projekt

Betrachtet man die Anzahl an Menschen auf der Erde und deren globale Ackerfläche, stehen zur Ernährung eines einzelnen Menschen 2000 m² zur Verfügung. Auf dieser Fläche sollte somit alles wachsen, was ein Mensch braucht - Nahrungsmittel für sich und Tiere, deren Erzeugnisse verzehrt werden sowie Nutzpflanzen für Kleidung und Industrie-Rohstoffe. Das Weltacker-Projekt zeigt auf 2000 m² in Pankow, wie die Äcker der Welt zusammengestellt sind. So können Besucher exemplarisch betrachten, wie es um die ihnen zustehende Fläche bestellt ist.