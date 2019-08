Ausgangspunkt aller Überlegungen ist die aktuelle Ausstellung im Martin-Gropius-Bau « Garten der irdischen Freuden ». Das berühmte Triptychon «Der Garten der Lüste» von Hieronymus Bosch diente der Schau als Inspiration. Die Workshop-Teilnehmer lassen sich von beidem in ihren eigenen Überlegungen leiten. Gemeinsam finden Kinder und Eltern heraus, was heutzutage unbedingt in einem modernen Paradies vorhanden sein sollte. So entwerfen sie nach und nach einen modernen Garten der irdischen Freuden, fernab von Krieg und Konflikt.