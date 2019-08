Die Ausstellung « Food for the Eyes » dient den Workshop-Teilnehmern als Ausgangspunkt. Sie zeigt den künstlerischen Umgang mit Nahrungsmitteln. Von den Fotografien inspiriert basteln die Kinder anschließend Mode oder Alltagsgegenstände aus Essen. Autos aus Gurken, Ketten aus Sherrytomaten oder Petersilienhüte: Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Schließlich setzen die Kids ihre Kreationen in Szene und lichten sie ab.