Leyla rennt - Mädchensportfest

Zum 18. Mal findet das Friedrichshain-Kreuzberger Mädchensportfest in diesem Jahr statt.

Neue Sportarten ausprobieren, Kräfte messen und Kontakte knüpfen: Bei Leyla rennt werden Mädchen zum Sport eingeladen. In verschiedene Workshops werden unterschiedliche Sportarten vorgestellt - etwa Capoeira, Wendo, Streetdance oder Kickboxen. Außerdem will ein Geschicklichkeitsparcours bestritten werden. Unter anderem Gummistiefelweitwurf, Slackline, Gummitwist und Schnellschießen gehören dabei zu den Aufgaben.



Für die Teilnehmerinnen gibt es Essen und Getränke für einen symbolischen Euro. Die ganz kleinen Geschwisterchen können sich in der Buddelkiste oder der Hüpfburg die Zeit vertreiben.