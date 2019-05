Trommeln im Himmelbeet

Ohren zu und durch: Im Rahmen der Fête de la Musique lädt das Himmelbeet zum Trommeln ein.

21. Juni 2019

Am Tag des Sommeranfangs, dem 21. Juni 2018, feiert Berlin die Fête de la Musique. Auf knapp 100 Bühnen und in vielen Straßen in der ganzen Stadt beteiligen sich Musiker kostenlos an der Feier und bieten ihre Musik dar. mehr