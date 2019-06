In den 1960er Jahren entstanden Plattencover, die ebenso bekannt wie die Songs der Künstler wurden. In diesem Workshop können Kinder ab sechs Jahren Cover für ihre Lieblingsband gestalten.

Bei der Ausstellung « Summer of Love » entdecken die kleinen Workshop-Teilnehmer zahlreiche Plattencover aus der Hippie-Zeit und küren einen gemeinsamen Favoriten. Anschließend geht es ans Gestalten: Für eine Lieblingsband oder einem spannenden Event sollen eigene Cover entstehen. Natürlich gibt es entsprechende Musik auf die Ohren.

© Bill Ham Lights

20. Juni bis 28. Oktober 2019

Der «Summer of Love» markierte im Jahr 1967 in San Francisco den Höhepunkt der amerikanischen Hippie-Bewegung. Das Palais Populaire erinnert mit über 150 Exponaten an die Ära. mehr