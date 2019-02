Schauspiel-Workshop: Abenteuer im Zauberwald

Für die ganz kleinen Divas und Freunde des Scheinwerferlichts ist dieser Workshop gedacht. Doch auch zurückhaltende und schüchterne Kids lernen hier, aus sich heraus zu kommen.

Kinder von sechs bis neun Jahren erstellen in den sechs Stunden ein eigenes, kleines «Theaterstückchen». Auf die Sprünge hilft ihnen dabei eine Reise in den magischen Zauberwald. Dort lauern unzählige Hexen, Zauberer und Fabelwesen, in dessen Rollen die kleinen Schauspieler schlüpfen können. Dabei lernen sie nicht nur die Grundlagen des Schauspiels und der deutlichen Artikulation, sondern ebenfalls in Gruppen und Teams zusammenarbeiten und sich zu behaupten.