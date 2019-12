Neujahrsmalen in der Klax Kreativwerkstatt

Das neue Jahr beginnt voller Kreativität: Kinder ab vier Jahren können beim Neujahrsmalen mit verschiedenen Techniken und Zeichenwerkzeugen experimentieren.

Butstift, Bleistift, Kohle, Pastell, Aquarell und Co.

Drei Stunden lang können sich die Kids an unterschiedlichen Methoden austoben - ob mit Aquarellfarben an der Staffelei oder Kohlezeichnungen auf Papier. Dabei steht es den Kleinen frei, sich an eigens aufgebauten Stillleben zu orientieren oder frei der eigenen Fantasie folgend drauf los zu malen.