Eis aus Wiesenblumen

Auf diesem Spaziergang entdecken Kinder und Familien ihre Umwelt und lernen aus Wildblumen Eis herzustellen.

Auf den ersten Blick ist eine Wiese ruhig und leer, doch wer weiß wohin man schauen muss, entdeckt einen Mikrokosmos für sich. Was lebt alles im Gras zu unseren Füßen? Wo fühlen sich Schmetterlinge und Heuschrecken Zuhause? Im Anschluss an diesen Rundgang lernen die Kinder, wie man essbare Blüten erkennt, sammelt und ohne Tiefkühltruhe aus ihnen Eis herstellt.

