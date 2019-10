Kinderführung: Wie Giraffen den Ameisen helfen

Am Sonntag wird es im Botanischen Garten skurril. Kinder lernen in einer spannenden Führung die Zusammenhänge zwischen Flora und Fauna kennen.

Dipl. Biologin Beate Senska führt Kinder ab 5 Jahren durch den Botanischen Garten. Im Fokus stehen die gegenseitigen Abhängigkeiten in der Tier- und Pflanzenwelt. So wird unter anderem die Frage beantwortet, welche nützliche Rolle Giraffen für Ameisen spielen. Bei der 60 minütigen Führung erhalten die kleinen Teilnehmer einen interessanten Einblick in die gegenseitigen Abhängigkeiten, Hilfestellungen und Kooperationen in der Natur.