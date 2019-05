In diesem Jahr findet das Berlin Circus Festival zum fünften Mal auf dem Tempelhofer Feld statt. Das Programm bietet von Performances bis Workshops viel Spannendes für Jung und Alt.

Die jungen europäischen und internationalen Künstler und Nachwuchstalente zeigen im Laufe von 10 Tagen, was zeitgenössischer Zirkus zu bieten hat. Zusätzlich zum Programm werden auch Workshops angeboten. In diesen können Kids und Eltern Akrobatik, Trapez-Schaukeln oder die Grundlagen der Clownerie erlernen.

