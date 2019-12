Familienwerkstatt im Deutschen Technikmuseum

In der Familienwerkstatt des Deutschen Technikmuseums können Kinder ab vier Jahren gemeinsam mit ihren erwachsenen Begleitern zu den Themen Wasser und Auftrieb experimentieren.

In der Familienwerkstatt gehen Kinder technischen Fragen auf den Grund: In einem 30 minütigen Workshop erforschen die kleinen Besucher des Museums, was es mit dem Auftrieb im Wasser auf sich hat. Mithilfe der kleinen Nanu untersuchen die Kids die Frage, warum schwere Schiffe aus Stahl, wie sie mitunter im Museum zu sehen sind, nicht untergehen.