Lange Nacht der Familie

Speziell für Familien mit Kindern bis 14 Jahren werden in Berlin und Umland ab abends Türen und Tore geöffnet.

Über 90 Veranstaltungen für Familien mit Kindern

In alten Gemäuern und neuen Häusern, auf Höfen und in Zelten, auf Plätzen und Straßen, in Turn- und Schwimmhallen, im Wald und auf Wiesen und sogar unterhalb der Stadt gab es überraschende Erlebnisse, welche speziell für Familien, für Kinder und ihre Begleiter, kreiert wurden. Die Organisatoren der Langen Nacht der Familie fordern außerdem familienorientierte Institutionen, Organisationen und Unternehmen in den Bereichen Kultur, Kunst, Sport, Bildung, Soziales und Tourismus dazu auf, sich mit einer guten Idee für die Familiennacht beim Berliner Familienbündnis zu bewerben. Beim Veranstalter, Berliner Bündnis für Familie, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.