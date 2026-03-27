Osterführungen im Zoo Berlin

3. bis 6. April 2026

Ostern in Berlin

© dpa

An den Ostertagen erfahren Familien und Kinder bei Führungen durch den Zoo Berlin, wer die frechsten Eierdiebe sind und welche Tierarten Eier legen.

Familien und Kinder entdecken bei Führungen an den Ostertagen den frühlingshaften Zoo. Dabei lernen sie die frechsten Eierdiebe und die größten Eier-Feinschmecker unter den Zoobewohnern kennen. Und sie erfahren, ob es neben Vögeln auch weitere Tierarten gibt, die Eier legen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Osterführung
Location
Zoo Berlin
Beginn
3. April 2026
Ende
6. April 2026
Eintritt
ab 4 Jahre 13 Euro zuzüglich Eintritt, unter 4 Jahre kostenlos
Termine
Karfreitag bis Ostermontag täglich um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr, die Führungen dauern jeweils anderthalb Stunden

Zoo Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Hardenbergplatz 8
10787 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Ostern

© dpa

Ostern in Berlin

Rummel, Ostermärkte und Osterferien: Die Hauptstadt bietet zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein, um Ostern in Berlin zu einem großen Vergnügen für die ganze Familie zu machen.  mehr

Krokusse im Park

© dpa

Parks & Gärten

Gartenkultur in Vollendung oder Wiesen, Bäume und Blumen: In Berlins Parks und Gärten ist Platz für alles.  mehr

Aktualisierung: 27. März 2026