Osterführungen im Zoo Berlin

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Ostern in Berlin
Rummel, Ostermärkte und Osterferien: Die Hauptstadt bietet zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein, um Ostern in Berlin zu einem großen Vergnügen für die ganze Familie zu machen. mehr
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An den Ostertagen erfahren Familien und Kinder bei Führungen durch den Zoo Berlin, wer die frechsten Eierdiebe sind und welche Tierarten Eier legen.
Familien und Kinder entdecken bei Führungen an den Ostertagen den frühlingshaften Zoo. Dabei lernen sie die frechsten Eierdiebe und die größten Eier-Feinschmecker unter den Zoobewohnern kennen. Und sie erfahren, ob es neben Vögeln auch weitere Tierarten gibt, die Eier legen.
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Gartenkultur in Vollendung oder Wiesen, Bäume und Blumen: In Berlins Parks und Gärten ist Platz für alles. mehr