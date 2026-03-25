Mit GPS Ostereier finden

3. April 2026

Ostern im Britzer Garten (1)

© dpa

Wie ein GPS-Gerät funktioniert und wie man sich damit orientiert, erfahren Familien und Kinder bei einem Workshop im Deutschen Technikmuseum. Anschließend können sie beim Geocaching Verstecke mit Ostereiern finden.

Familien und Kinder ab acht Jahren lernen in einem Workshop im Deutschen Technikmuseum die Funktionsweise von GPS-Geräten kennen. Beim Geocaching können sie anschließend kleine Verstecke mit Ostereiern finden.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Mit GPS Ostereier finden
Location
Deutsches Technikmuseum
Beginn
3. April 2026 13:00 Uhr
Ende
3. April 2026 14:00 Uhr
Eintritt
nur Museumseintritt, kostenlos für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Erwachsene 12 Euro
weiterer Termin
am 6. April von 13 bis 14 Uhr

Deutsches Technikmuseum

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Adresse
Trebbiner Straße 9
10963 Berlin

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