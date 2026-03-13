Ausflug für Geschwister von Kindern mit Behinderung

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Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
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Bei einem gemeinsamen Ausflug in den Wald lernen Kinder, die einen Bruder oder eine Schwester mit Beeinträchtigungen haben, sich kennen. Sie haben Gelegenheit, zusammen zu spielen oder sich auszutauschen.
Kinder, die eine Schwester oder einen Bruder mit Beeinträchtigungen haben, erleben den familiären Alltag oft ähnlich. Bei einem gemeinsamen Ausflug in den Wald haben Kinder von acht bis zwölf Jahren die Möglichkeit, sich kennenzulernen und über ihre familiäre Situation sowie über andere Themen auszutauschen. Bei dem Ausflug geht es um ihre Gefühle, aber auch darum, zusammen zu spielen und zu lachen. Außerdem gibt es Momente der Entspannung. Alle Teilnehmer:innen gestalten den Tag gemeinsam. Für Essen und Getränke wird gesorgt.
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Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
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In Berlin finden regelmäßig Veranstaltungen für Kinder mit und ohne Behinderung statt. Ob Sport, Musik oder basteln: Auf diesen Seiten erhalten Familien und Kinder mit Beeinträchtigungen Tipps für ihre Freizeitgestaltung. mehr