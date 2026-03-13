Ausflug für Geschwister von Kindern mit Behinderung

9. Mai 2026

Kinder im Wald

© dpa

Bei einem gemeinsamen Ausflug in den Wald lernen Kinder, die einen Bruder oder eine Schwester mit Beeinträchtigungen haben, sich kennen. Sie haben Gelegenheit, zusammen zu spielen oder sich auszutauschen.

Kinder, die eine Schwester oder einen Bruder mit Beeinträchtigungen haben, erleben den familiären Alltag oft ähnlich. Bei einem gemeinsamen Ausflug in den Wald haben Kinder von acht bis zwölf Jahren die Möglichkeit, sich kennenzulernen und über ihre familiäre Situation sowie über andere Themen auszutauschen. Bei dem Ausflug geht es um ihre Gefühle, aber auch darum, zusammen zu spielen und zu lachen. Außerdem gibt es Momente der Entspannung. Alle Teilnehmer:innen gestalten den Tag gemeinsam. Für Essen und Getränke wird gesorgt.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Geschwistertag: Ein Ausflug in den Wald
Location
Waldschule Spandau
Beginn
9. Mai 2026 11:00 Uhr
Ende
9. Mai 2026 17:00 Uhr
Eintritt
kostenlos
Anmeldung
anmeldung.efb@lebenshilfe-berlin.de

Waldschule Spandau

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Adresse
Niederneuendorfer Allee 81
13587 Berlin

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