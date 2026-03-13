Ausflug für Geschwister von Kindern mit Behinderung

Kinder, die eine Schwester oder einen Bruder mit Beeinträchtigungen haben, erleben den familiären Alltag oft ähnlich. Bei einem gemeinsamen Ausflug in den Wald haben Kinder von acht bis zwölf Jahren die Möglichkeit, sich kennenzulernen und über ihre familiäre Situation sowie über andere Themen auszutauschen. Bei dem Ausflug geht es um ihre Gefühle, aber auch darum, zusammen zu spielen und zu lachen. Außerdem gibt es Momente der Entspannung. Alle Teilnehmer:innen gestalten den Tag gemeinsam. Für Essen und Getränke wird gesorgt.