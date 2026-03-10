Parkour am Boxhagener Platz

21. März 2026

Parkour Ferienkurs

Kinder lernen in einem Workshop, sich mit dem eigenen Körper und in unterschiedlichen Bewegungsformen über Hindernisse zu bewegen.

In einem Workshop des SV Tora Berlin lernen Kinder und Jugendliche die Trendsportart Parkour kennen. Mit den Möglichkeiten des eigenen Körpers bewegen sie sich dabei über verschiedene Hindernisse. Die Teilnehmer:innen überwinden neue akrobatische Bewegungsgrenzen, erhöhen die Körperkraft und verbessern Beweglichkeit sowie Motorik. Dabei lernen die Kinder auch verschiedene Jumps, Moves und Tricks kennen. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren. Kinder ab acht Jahren können in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson teilnehmen. Der Treffpunkt ist an der Sporthalle der Grundschule am Traveplatz.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Parkour am Boxhagener Platz
Location
Grundschule am Traveplatz
Beginn
21. März 2026 12:00 Uhr
Ende
21. März 2026 14:00 Uhr
Eintritt
10 Euro für Nicht-Mitglieder, 5 Euro ermäßigt für Schüler:innen
Anmeldung
office@sv-tora.de

Grundschule am Traveplatz

Adresse
Jessner Str. 24
10247 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 10. März 2026