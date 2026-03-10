Parkour am Boxhagener Platz

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Kinder lernen in einem Workshop, sich mit dem eigenen Körper und in unterschiedlichen Bewegungsformen über Hindernisse zu bewegen.
In einem Workshop des SV Tora Berlin lernen Kinder und Jugendliche die Trendsportart Parkour kennen. Mit den Möglichkeiten des eigenen Körpers bewegen sie sich dabei über verschiedene Hindernisse. Die Teilnehmer:innen überwinden neue akrobatische Bewegungsgrenzen, erhöhen die Körperkraft und verbessern Beweglichkeit sowie Motorik. Dabei lernen die Kinder auch verschiedene Jumps, Moves und Tricks kennen. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren. Kinder ab acht Jahren können in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson teilnehmen. Der Treffpunkt ist an der Sporthalle der Grundschule am Traveplatz.
