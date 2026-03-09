Schreib- und Erzählwerkstatt

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Im Exploratorium Berlin spielen Kinder mit Wörtern, erfinden laute Gedichte und erzählen leise Geschichten. Dabei testen die Teilnehmer:innen auch, wie ihre Werke vorgelesen klingen.
Kinder von sechs bis neun Jahren und eine erwachsene Bezugsperson setzen sich in einem kreativen Schreibworkshop mit den Möglichkeiten der Sprache auseinander. Die Teilnehmer:innen erfinden laute Gedichte oder erzählen leise Geschichten. Sie spielen mit Wörtern und setzen sie neu zusammen. Dabei testen sie auch, wie die entstandenen Sprachkunstwerke vorgelesen klingen.
