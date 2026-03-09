Schreib- und Erzählwerkstatt

22. März 2026

Im Exploratorium Berlin spielen Kinder mit Wörtern, erfinden laute Gedichte und erzählen leise Geschichten. Dabei testen die Teilnehmer:innen auch, wie ihre Werke vorgelesen klingen.

Kinder von sechs bis neun Jahren und eine erwachsene Bezugsperson setzen sich in einem kreativen Schreibworkshop mit den Möglichkeiten der Sprache auseinander. Die Teilnehmer:innen erfinden laute Gedichte oder erzählen leise Geschichten. Sie spielen mit Wörtern und setzen sie neu zusammen. Dabei testen sie auch, wie die entstandenen Sprachkunstwerke vorgelesen klingen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Wortzauberei: Schreib- und Erzählwerkstatt
Location
Exploratorium Berlin
Beginn
22. März 2026 16:00 Uhr
Ende
22. März 2026 17:30 Uhr
Eintritt
10 bis 6 Euro nach Selbsteinschätzung
Infos und Anmeldung
www.exploratorium-berlin.de

Exploratorium Berlin

Adresse
Zossener Straße 24
10961 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 9. März 2026