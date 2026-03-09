Schreib- und Erzählwerkstatt

Kinder von sechs bis neun Jahren und eine erwachsene Bezugsperson setzen sich in einem kreativen Schreibworkshop mit den Möglichkeiten der Sprache auseinander. Die Teilnehmer:innen erfinden laute Gedichte oder erzählen leise Geschichten. Sie spielen mit Wörtern und setzen sie neu zusammen. Dabei testen sie auch, wie die entstandenen Sprachkunstwerke vorgelesen klingen.