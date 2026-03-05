Den Umgang mit Feuer lernen

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Auf dem Naturhof Malchow lernen Kinder die Bedeutung des Feuers kennen und wie man sicher damit umgeht.
Kinder von fünf bis acht Jahren sammeln auf dem Naturhof Malchow erste Erfahrungen mit Feuer. Sie lernen die Bedeutung des Feuers für die Menschen kennen und wie sie sicher damit umgehen können. Sie erlernen unter Aufsicht selbständig ein Streichholz anzuzünden und experimentieren mit brennbaren und nicht brennbaren Materialien. Zum Abschluss der Veranstaltung bauen alle Teilnehmer:innen gemeinsam ein Lagerfeuer und backen Stockbrot. Jedes teilnehmende Kind sollte nicht mehr als zwei erwachsene Begleitpersonen mitbringen. Außerdem sollte jede:r ein Sitzkissen dabei haben.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
In Berlin finden regelmäßig Veranstaltungen für Kinder mit und ohne Behinderung statt. Ob Sport, Musik oder basteln: Auf diesen Seiten erhalten Familien und Kinder mit Beeinträchtigungen Tipps für ihre Freizeitgestaltung. mehr