Den Umgang mit Feuer lernen

14. März 2026

Osterfeuer (3)

Auf dem Naturhof Malchow lernen Kinder die Bedeutung des Feuers kennen und wie man sicher damit umgeht.

Kinder von fünf bis acht Jahren sammeln auf dem Naturhof Malchow erste Erfahrungen mit Feuer. Sie lernen die Bedeutung des Feuers für die Menschen kennen und wie sie sicher damit umgehen können. Sie erlernen unter Aufsicht selbständig ein Streichholz anzuzünden und experimentieren mit brennbaren und nicht brennbaren Materialien. Zum Abschluss der Veranstaltung bauen alle Teilnehmer:innen gemeinsam ein Lagerfeuer und backen Stockbrot. Jedes teilnehmende Kind sollte nicht mehr als zwei erwachsene Begleitpersonen mitbringen. Außerdem sollte jede:r ein Sitzkissen dabei haben.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Reise in die Vergangenheit: Feuer frei!
Location
Naturhof Berlin-Malchow
Beginn
14. März 2026 13:00 Uhr
Ende
14. März 2026 16:00 Uhr
Eintritt
5 Euro pro Kind
Anmeldung
info@naturschutz-malchow.de

Naturhof Malchow

Adresse
Dorfstraße 35
13051 Berlin

Verkehrsanbindungen

