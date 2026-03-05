Den Umgang mit Feuer lernen

Kinder von fünf bis acht Jahren sammeln auf dem Naturhof Malchow erste Erfahrungen mit Feuer. Sie lernen die Bedeutung des Feuers für die Menschen kennen und wie sie sicher damit umgehen können. Sie erlernen unter Aufsicht selbständig ein Streichholz anzuzünden und experimentieren mit brennbaren und nicht brennbaren Materialien. Zum Abschluss der Veranstaltung bauen alle Teilnehmer:innen gemeinsam ein Lagerfeuer und backen Stockbrot. Jedes teilnehmende Kind sollte nicht mehr als zwei erwachsene Begleitpersonen mitbringen. Außerdem sollte jede:r ein Sitzkissen dabei haben.