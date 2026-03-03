Inklusiver Tanz-Workshop

Egal ob auf Beinen oder Rädern: Im Tanz-Workshop im Kunstquartier Bethanien geht es um Vielfalt. Menschen mit und ohne Behinderungen von 12 bis 80 Jahren entdecken Bewegung in dem Workshop gemeinsam ganz neu. Tanzerfahrung brauchen die Teilnehmer:innen nicht. Der Kurs findet im Vortragssaal der Musikschule Kreuzberg statt.