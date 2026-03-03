Inklusiver Tanz-Workshop

13. März 2026

Kinder tanzen

© dpa

Im Kunstquartier Bethanien tanzen Menschen mit und ohne Behinderungen. Gemeinsam entdecken die Teilnehmer:innen Bewegung so ganz neu.

Egal ob auf Beinen oder Rädern: Im Tanz-Workshop im Kunstquartier Bethanien geht es um Vielfalt. Menschen mit und ohne Behinderungen von 12 bis 80 Jahren entdecken Bewegung in dem Workshop gemeinsam ganz neu. Tanzerfahrung brauchen die Teilnehmer:innen nicht. Der Kurs findet im Vortragssaal der Musikschule Kreuzberg statt.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Tanz die Vielfalt – Workshop mit Lea Lechler & Bernhard Richarz
Location
Kunstquartier Bethanien
Beginn
13. März 2026 15:00 Uhr
Ende
13. März 2026 18:00 Uhr
Eintritt
45 Euro, 30 Euro ermäßigt, 60 Euro unterstützend, 50 Euro Doppel für 2 Personen
Anmeldung
bernhard@tanzfaehig.com

Kunstquartier Bethanien

Adresse
Mariannenplatz 2
10997 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 3. März 2026