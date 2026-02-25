Inklusives Basteln

© dpa
Im Nachbarschaftszentrum in der ufaFabrik basteln Kinder und Erwachsene mit und ohne Behinderung. Dabei können sie ihre eigenen Ideen umsetzen.
In der ufaFabrik können Kinder ab drei Jahren und Erwachsene kreativ werden. Mit unterschiedlichen Materialien setzen sie ihre Ideen in der Kreativwerkstatt um. Material ist vor Ort vorhanden. Um Anmeldung für den Workshop wird gebeten.
