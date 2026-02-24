Inklusiver Familientreff

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Beim All "inclusive" Treff im Familienzentrum Stresow in Spandau tauschen Familien und Kinder sich aus oder spielen gemeinsam.
Im Familienzentrum Stresow bekommen Familien und Kinder ein offenes Ohr und aufmunternde Worte. Die Beteiligten können sich austauschen oder gemeinsam spielen. Kinderkrankenschwester Angela Orth begleitet das Treffen.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr