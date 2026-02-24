Inklusiver Familientreff

28. Februar 2026

Beim All "inclusive" Treff im Familienzentrum Stresow in Spandau tauschen Familien und Kinder sich aus oder spielen gemeinsam.

Im Familienzentrum Stresow bekommen Familien und Kinder ein offenes Ohr und aufmunternde Worte. Die Beteiligten können sich austauschen oder gemeinsam spielen. Kinderkrankenschwester Angela Orth begleitet das Treffen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
All "inclusive" Treff
Location
Familienzentrum Stresow
Beginn
28. Februar 2026 11:00 Uhr
Ende
28. Februar 2026 13:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Familienzentrum Stresow

Adresse
Grunewaldstraße 7
13597 Berlin

Verkehrsanbindungen

