Spieletreff und Tauschbörse

Ob Brettspiele, Kartenspiele oder Puzzles: Spielbegeisterte Kinder und Erwachsene können in der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda aussortierte Spiele gegen etwas Neues eintauschen. Voraussetzung ist, dass die mitgebrachten Spiele gut erhalten und vollständig sind. Außerdem gilt beim Tauschen: Kinderspiele gegen Kinderspiele, Erwachsenenspiele gegen Erwachsenenspiele. An mehreren Stationen haben die Besucher:innen außerdem die Gelegenheit, die Spiele gleich auszuprobieren. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.