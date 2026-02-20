Naturgeschichten und Gesang rund um die Feuerschale

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
In der Natur singen und am Feuer spannende Geschichten hören: Die Gelegenheit dazu bekommen Familien und Kinder bei einer Veranstaltung des Ökowerks.
Bei einem Spaziergang durch den Wald sammeln Familien und Kinder Brennmaterial und entfachen danach das Feuer in der Feuerschale. Dabei lernen sie die Kunst des Feuermachens kennen. Gemeinsam singen alle Beteiligten altbekannte und neue Lieder über die Natur und die Jahreszeiten. Außerdem hören sie spannende Geschichten über das Feuer und die Rituale der Vorfahren.
