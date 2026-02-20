Naturgeschichten und Gesang rund um die Feuerschale

Bei einem Spaziergang durch den Wald sammeln Familien und Kinder Brennmaterial und entfachen danach das Feuer in der Feuerschale. Dabei lernen sie die Kunst des Feuermachens kennen. Gemeinsam singen alle Beteiligten altbekannte und neue Lieder über die Natur und die Jahreszeiten. Außerdem hören sie spannende Geschichten über das Feuer und die Rituale der Vorfahren.