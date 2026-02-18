Der Verein Eltern beraten Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung (EbE) lädt Familien und Kinder mit und ohne Beeinträchtigung zu einer Klangreise in die gelbe Villa ein. Sanfte Töne, warme Schwingungen und wiederkehrende Klänge sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Es geht darum, die Klänge und Vibrationen zu spüren und sich so zu entspannen.