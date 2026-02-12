Mit Pflanzen Fotos machen

21. bis 22. Februar 2026

Dunkelkammer CO

Im C/O Berlin experimentieren Kinder in der Dunkelkammer mit Pflanzen. So komponieren sie Bilder aus Licht und Schatten.

Kinder von acht bis elf Jahren experimentieren in einem Workshop im C/O Berlin mit Pflanzen und anderen Materialien, um Fotos zu erstellen. In der Dunkelkammer legen sie Blätter, Zweige, ausgeschnittene Formen und Alltagsgegenstände auf das Fotopapier und belichten diese. So entstehen besondere Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß. Dabei setzen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mit den Eigenschaften der verschiedenen Materialien auseinander. Mit den entstanden Werken können die Kinder weiter experimentieren wie mit Collagen oder Zeichnungen.

Auf einen Blick

Workshop
Schatten, Licht und Farbe - Abenteuer in der Dunkelkammer
Location
C/O Berlin
Beginn
21. Februar 2026
Ende
22. Februar 2026
Kurszeiten
Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr
Eintritt
50 Euro
Anmeldung
education@co-berlin.org

C/O Berlin

Adresse
Hardenbergstraße 19
10623 Berlin

Verkehrsanbindungen

