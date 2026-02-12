Mit Pflanzen Fotos machen

Kinder von acht bis elf Jahren experimentieren in einem Workshop im C/O Berlin mit Pflanzen und anderen Materialien, um Fotos zu erstellen. In der Dunkelkammer legen sie Blätter, Zweige, ausgeschnittene Formen und Alltagsgegenstände auf das Fotopapier und belichten diese. So entstehen besondere Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß. Dabei setzen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mit den Eigenschaften der verschiedenen Materialien auseinander. Mit den entstanden Werken können die Kinder weiter experimentieren wie mit Collagen oder Zeichnungen.