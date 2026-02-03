Taschenlampenführung durch den Flughafen Tempelhof

Im ehemaligen Flughafen Tempelhof erleben Familien und Kinder ab zehn Jahren ein besonderes Abenteuer. Wenn es dunkel wird, erkunden sie mit Taschenlampen die geheimnisvollen Ecken des Flughafen. Erfahrene Guides begleiten sie dabei. Dabei lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur die Architektur des Gebäudes kennen, das zu den größten Baudenkmalen Europas zählt. Sie erfahren auch viel über die bewegte Vergangenheit des Flughafens und von historischen Ereignissen.



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten zu der Führung Taschenlampen mitbringen.