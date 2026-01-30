© dpa
Museumsführer: Museen für Kinder und Jugendliche in Berlin
Das Museum als Kultur- und Lernort für Kinder. Viele Institutionen Berlins organisieren Mitmachausstellungen, Workshops und kindgerecht aufbereitete Projekte.
In der offenen Papierwerkstatt setzen sich Kinder und Jugendliche mit dem Material Papier auseinander und entwickeln fantasievolle Objekte und Collagen.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von acht bis 27 Jahren entdecken in der Papierwerkstatt im Jugendkulturzentrum Mitte die Möglichkeiten des Papiers. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen verschiedene Papiersorten kennen und entwickeln aus Papier und Pappe fantasievolle Objekte und Collagen.
