Familienworkshop im Kindl

Museumsführer: Museen für Kinder und Jugendliche in Berlin
Das Museum als Kultur- und Lernort für Kinder. Viele Institutionen Berlins organisieren Mitmachausstellungen, Workshops und kindgerecht aufbereitete Projekte. mehr
Familien und Kinder lassen sich im Zentrum für zeitgenössische Kunst von den Kunstwerken inspirieren und werden danach selbst kreativ.
Kinder und Erwachsene besuchen gemeinsam die Ausstellung "Phoebe Collings-James. The subtle rules the dense" im Kindl - Zentrum für zeitgenössische Kunst. Dort lassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Kunstwerken inspirieren und werden anschließend selbst kreativ. Der Workshop richtet sich an Familien mit Kindern ab drei Jahren.
