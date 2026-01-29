Familienworkshop im Kindl

Kinder und Erwachsene besuchen gemeinsam die Ausstellung "Phoebe Collings-James. The subtle rules the dense" im Kindl - Zentrum für zeitgenössische Kunst. Dort lassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Kunstwerken inspirieren und werden anschließend selbst kreativ. Der Workshop richtet sich an Familien mit Kindern ab drei Jahren.