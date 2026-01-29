Auf den Spuren des Eichhörnchens

08. Februar 2026

Eichhörnchen im Winter

© dpa

Im Ökowerk Berlin folgen Kinder und Erwachsene dem Eichhörnchen und lernen Geschichten und Märchen dazu kennen.

Das Eichhörnchen ist das Tier des Jahres 2026. Im Ökowerk begeben sich Kinder und Erwachsene auf dessen Spuren und entdecken dabei auch seine winterwachen Nachbarn. Dazu gibt es entsprechende Geschichten und Märchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Location
Ökowerk Berlin
Beginn
8. Februar 2026 12:00 Uhr
Ende
8. Februar 2026 15:00 Uhr
Eintritt
5 Euro pro Person
Startzeiten
Der Einstieg ist zu jeder vollen Stunde möglich

Ökowerk Berlin

Adresse
Teufelsseechaussee 22
14193 Berlin

Aktualisierung: 29. Januar 2026