Das Grips-Theater hinter den Kulissen

30. Januar 2026

Theaterbühne

© dpa

Familien und Kinder lernen bei einer Führung die sonst verborgenen Bereiche des Theaters kennen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkunden gemeinsam, wie ein Theaterstück entsteht.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen normalerweise nur zu sehen, was auf der Bühne passiert. Dabei wirken hinter den Kulissen einige Arbeitsbereiche zusammen, damit ein Theaterstück entsteht. Bei einer Führung durch das Grips-Theater am Hansaplatz lernen Familien und Kinder ab zehn Jahren viele bisher unbekannte Bereiche des Hauses kennen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Bühnenführung
Location
Grips-Theater
Beginn
30. Januar 2026 16:00 Uhr
Ende
30. Januar 2026 17:15 Uhr
Eintritt
5 Euro pro Person
Tickets
www.grips-theater.de

Grips-Theater

Adresse
Altonaer Str. 22
10557 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 21. Januar 2026