Musikinstrumente ausprobieren

23. Januar 2026

Bundeswettbewerb «Jugend musiziert»

© dpa

Im Musikinstrumenten-Museum lernen Kinder verschiedene Musikinstrumente kennen und probieren sie unter der Anleitung der Museumsguides aus.

Ob Geige, Klavier oder Gitarre: Im Musikinstrumenten-Museum probieren Kinder zwischen fünf und zehn Jahren unter Anleitung der Museumsguides verschiedene Musikinstrumente aus. Dabei können sie herausfinden, welches Instrument am besten zu ihnen passt. Außerdem erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwas über Technik, Geschichte und Funktion der Instrumente.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Probier's aus!
Location
Musikinstrumenten-Museum
Beginn
23. Januar 2026
Startzeiten
um 15 Uhr und um 16 Uhr
Eintritt
Kinder bis 18 Jahre 3 Euro, Erwachsene 10 Euro
Anmeldung
kasse@mimpk.de

Musikinstrumenten-Museum

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Tiergartenstr. 1
10785 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Kinder Feriencamps

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Aktualisierung: 15. Januar 2026